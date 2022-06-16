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Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис побывали в Ирпене

Политикам продемонстрировали один из самых разрушенных районов и фотографии, как город выглядел до вторжения РФ.
Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис побывали в Ирпене
Европейские лидеры в Ирпене / EPA / UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги побывали в Ирпене. Вместе с ними пригород Киева посетил президент Румынии Клаус Йоханнис. Об этом сообщает издание BFM TV.

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Так, во время поездки лидерам европейских стран показали снимки и видео, показывающие Ирпень до войны и после ухода российских захватчиков.

Марио Драги сказал местным властям, что на стороне Украины сейчас находится весь мир.

В свою очередь посол Франции в Украине отметил, поездка Макрона в Ирпень очень важна. Это позволит ему понять масштабы ущерба, нанесенного Россией, и осознать "невероятное сопротивление украинского народа".

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Сам же Макрон заявил, что поездка является "выражением уважения" и "восхищением мужества украинцев". Он приветствовал "героический народ" Украины, остановивший "российское варварство".

Напомним, ранее в Кабмине озвучили ожидания от визита европейских лидеров в Украину.

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