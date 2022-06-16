Шольц после поездки в Ирпень: РФ нацелена только на уничтожение

При принятии решений политики должны помнить об этом, говорит он.

Немецкий канцлер Олаф Шольц после поездки в разрушенный россиянами Ирпень заявил, что действия России в войне против Украины нацелены только на уничтожение. Слова политика передает Bild.

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"Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом все, принимая решения", – подчеркнул Шольц.

Канцлер также говорит, мол "страшно" от разрушений, которые несет война.

"И еще хуже, когда видишь, насколько бессмысленно это насилие", – добавил он.

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Напомним, Шольц прибыл в Киев вместе с президентами Франции, Италии и Румынии.

В рамках поездки канцлер сказал, что Украине будут помогать столько, сколько нужно.

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