Премьер Италии об Ирпене: "Это место разрушения, но и надежды"

Россияне уничтожили дома и детские сады, но все будет восстановлено, сказал он.

Премьер-министр Италии Марио Драги посетил Ирпень вместе с президентами Франции и Румынии, а также канцлером Германии. После поездки он назвал город "местом разрушения, но и надежды". Его слова передает Ansa.

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"Это место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что мне здесь рассказывали, касалось будущего и реконструкции", – говорит Драги.

Он подчеркивает, что война объединила людей, они теперь могут делать то, что было невозможно до войны. Мир находится на стороне Украины, добавил итальянский премьер.

"Здесь россияне уничтожили дома и детские сады. Все будет восстановлено. Они уже приступили. Они уже находятся на продвинутой стадии", – отметил он.

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Когда у Драги спросили о плане Маршалла для Украины, то он предложил поговорить об этом позже.

Напомним, ранее на приезд европейских лидеров в Украину отреагировали в России.

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