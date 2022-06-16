В Кабмине ответили, работает ли американский ленд-лиз

Подобная помощь вводится впервые со времен Второй мировой войны, такого опыта мало, говорят в правительстве.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что американский ленд-лиз еще не работает. Для его запуска еще нужно пройти ряд процедур. Слова Стефанишиной прозвучали в рамках телемарафона.

Читайте также: Будем помогать Украине столько, сколько нужно, – Шольц

Так, вице-премьер говорит, что Украина хотела бы, чтобы ленд-лиз заработал быстрее. Но для этого еще нужно пройти ряд процедур.

"Мы бы очень хотели, чтобы процессы происходили быстрее, ведь в условиях военного положения мы считаем часами, а не днями и месяцами. Но в демократических странах есть свои процедуры, их нужно пройти", – говорит Стефанишина.

Читайте также: Литва передала Украине 20 броневиков M113

Она подчеркнула, что решение о ленд-лизе было принято впервые со Второй мировой войны. Опыта внедрения такого вида помощи не так много.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия передала Украине пять вертолетов и боеприпасы к РСЗО "Град".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.