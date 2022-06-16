В Кабмине ответили, работает ли американский ленд-лиз
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что американский ленд-лиз еще не работает. Для его запуска еще нужно пройти ряд процедур. Слова Стефанишиной прозвучали в рамках телемарафона.
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Так, вице-премьер говорит, что Украина хотела бы, чтобы ленд-лиз заработал быстрее. Но для этого еще нужно пройти ряд процедур.
"Мы бы очень хотели, чтобы процессы происходили быстрее, ведь в условиях военного положения мы считаем часами, а не днями и месяцами. Но в демократических странах есть свои процедуры, их нужно пройти", – говорит Стефанишина.
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Она подчеркнула, что решение о ленд-лизе было принято впервые со Второй мировой войны. Опыта внедрения такого вида помощи не так много.
Напомним, ранее сообщалось, что Словакия передала Украине пять вертолетов и боеприпасы к РСЗО "Град".
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