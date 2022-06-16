Генштаб озвучил планы врага по Северодонецку

Этот город сейчас является центром всей битвы за Донбасс

В настоящее время оперативной целью россиян на Донбассе является вытеснение ВСУ из Северодонецка на противоположный берег Северского Донца. С этой целью враг намерен и дальше массированно применять артиллерию. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

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"В течение ближайшего времени противник будет пытаться продолжать штурмовые действия с задачей взятия под полный контроль города Северодонецк с целью вытеснения наших подразделений на правый берег реки Северский Донец", – сказал он.

Чтобы нанести украинским войскам как можно больший урон, враг будет и дальше активно применять артиллерию. При этом по тылам ВСУ планируется наносить удары из реактивных систем залпового огня.

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"В то же время не исключено, что противник будет пытаться преодолеть оборону наших войск в Метелкино и Сиротино с целью закрепиться по левому берегу реки", – добавил Громов.

Напомним, в Минобороны назвали самое опасное оружие РФ. Главная угроза сегодня – это российские ракеты.

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