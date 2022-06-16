Сейм Литвы признал вывоз украинцев в России принудительной депортацией

В стране отметили, что не могут ожидать "ничего нового" от страны-агрессора.

Сейм Литвы признал незаконный вывоз украинцев из оккупированных территорий в России принудительной депортацией. Об этом Delfi. Delfi.

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Одним из инициаторов выступила Радвиле Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии Литвы. В Сейме приняли соответствующую резолюцию единогласно. Литовцы обратились и к другим странам с предложением последовать их примеру. Чтобы совместными усилиями добиваться привлечения виновных к ответственности.

"От агрессивной России, было ли это 80 лет тому назад, или сегодня, мы, увы, не можем ожидать ничего нового - происходят те же самые преступления против человечности," - отмечает Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Свыше миллиона украинцев были насильно вывезены на российскую территорию.

Ранее мы писали, что на приграничных территориях Беларусь активно использует средства радиоэлектронной борьбы. Также пограничники РБ продолжают в штатном режиме нести службу на границе с Украиной.