Зеленский объяснил, почему не ведутся мирные переговоры

Миру нет альтернативы, считает Зеленский. Но в Кремле этого не понимают

Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны, поскольку Кремль не желает вести диалог и не готов к нему. Об этом на брифинге в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Россия не хочет мира, она не хочет ничего, кроме войны. Страна-агрессор должна понять, что "миру нет альтернативы", – заявил он.

По словам Зеленского, в данный момент Кремль поставил себе целью сломить Украину и в целом Европу. В таких условиях переговоры просто невозможны, полагает украинский лидер.

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"Я не уверен, что сегодня есть возможность, что президент России что-то слышит. Я не уверен, что на сегодня есть лидеры в мире, которые в одиночку могут заставить Россию прекратить войну. Но на нее можно повлиять коллективными усилиями", – подчеркнул президент.

Напомним, Макрон заверил, что не будет принуждать Киев к переговорам с Кремлем. ЕС хочет мира, но Украина сама определит момент и условия для переговоров с РФ.

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