С сентября оккупанты собираются перевести ЗАЭС под полный контроль России

На Запорожской станции россияне продолжают запугивать работников и угрожать горожанам Энергодара.

Российские захватчики продолжают что-то задумывать на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которая находится под их контролем с 4 марта. Так званная "власть" от оккупантов заявила сотрудникам АЭС, что с 1 сентября 2022 года ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и Росатома. Об этом сообщает "Энергоатом.

Читайте также: ВС РФ держит в готовности 3 носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 ракет "Калибр" - сводка Генштаба

Боевики продолжают терроризировать работников станции и угрожать горожанам Энергодара. 15 июня представитель оккупационной "власти", некий Александр Геннадьевич с позывным "Волга", заявил, что "катается тут от администрации" и собрал руководителей структурных подразделений ЗАЭС. На собрании объявил, что якобы с 1 сентября АЭС полностью перейдет под контроль России и Росатома. Поэтому, мол, нужно готовится встречать новое "руководство" и работать по новым правилам.

В "Энергоатоме" подчеркивают, что никакого российского контроля над станцией не будет. ЗАЭС будет работать на украинскую энергосистему и в соответствии законодательства Украины. Также предприятие поблагодарило работников Запорожской станции за мужество, выдержку в этот невероятно сложный период для всей страны.

Ранее мы писали, что российские боевики ударили по Лисичанску авиацией. Одна из бомб попала по зданию, где прятались мирные жители. Спасатели уже вытащили четырех мертвых украинцев.