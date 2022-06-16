ВС РФ держит в готовности 3 носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 ракет "Калибр" - сводка Генштаба

Оккупанты наносят удары из артиллерии и РСЗО по прифронтовым областям Украины.

113 дней как Украина сопротивляется российской агрессии. Вооруженные силы Беларуси продолжают прикрывать границу, инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области. С 14 по 16 июня провели командно-штатное обучение с военными частями тылового обеспечения ВС РБ.

На Северском направлении россияне обстреляли из артиллерии населенные пункты: Леоновка Черниговской области, Улановое, Сопич и Барановка Сумской области. Рядом с Глуховым был нанесен авиаудар двумя вертолетами Ка-52.

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ВС РФ пытаются сдерживать ВСУ от дальнейшего продвижения в сторону Государственной границы.

На Харьковском направлении россияне применили ствольную артиллерию и РСЗО в районах Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяжое.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы рядом с Мазановкой, Краснопольем, Дибровным. ВСУ отбили штурм в направлении Долины - оккупанты отошли.

Собака наших военных. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Донецком направлении противник не прекращает огневое поражение ВСУ вдоль линии столкновения, сосредоточив основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Стародубовки.

Разбитая техника боевиков. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Северодонецком направлении РФ применила артиллерию и РСЗО в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкино, Боровского. Нанесла авиаудар по Лоскутовке.

На Бахмутском направлении россияне обстреляли из артиллерии районы Нью-Йорка, Зайцево, Покровского, Новой Камянки, Яковлевки, Берестово, Николаевки, Новоивановки. Нанесли двумя вертолетами Ка-52 авиаудар по Яковлевке. Украинские защитники успешно отбили штурм врага в направлении Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском направлениях враг пытался вести штурм с целью недопуска переброски украинских сил на друге направления. В районах Марьинки, Новомихайловки, Железнодорожного, Гуляйполе и Чудесного пртивник открыл огонь из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО.

На Южнобужском направлении противник применил ствольную, реактивную артиллерию в районах населенных пунктов: Осокоровка, Добрянка, Тополиное, Князевка, Мураховка, Красная Долина, Зоря, Котлярово, Новониколаевка, Степовая Долина, Таврийское, Лиманы и Александровка.

Разбитая техника боевиков. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские оккупанты поддерживают в состоянии готовности три носителя высокоточного вооружения суммарным залпом до 20 крылатых ракет "Калибр".

Ранее мы писали, что россияне нанесли два авиаудара по Лисичанску. Боевики попали по зданию, где прятались люди. Найдены четыре погибших, однако поиск пострадавших продолжается.