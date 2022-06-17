Обстановка на фронте: ВСУ отбивают атаки врага и заставляют его бежать

Противник также несет потери в личном составе, технике и вооружении.

Войска РФ пытались атаковать по ряду направлений, но ВСУ отбили все атаки и заставили оккупантов бежать. Об обстановке на фронте по состоянию на утро пятницы, 17 июня, сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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Так, на Полесском и Волынском направлениях войска Беларуси бросили основные усилия на ведение разведки, охрану границы и оборудование позиций. Есть угроза ракетных и авиационный ударов.

На Северском направлении рашисты проводили демонстрационные действия, обстреливали позиции Сил обороны в Сумской и Черниговской областях.

На Харьковском направлении основные усилия противник бросил на удержание ранее занятых рубежей, пытается не допустить выход ВСУ к границе и тыл группировки на Славянском направлении. Пытались россияне вести разведку боем у Кочубеевки, но из-за огня украинских воинов отошли.

В направлении Славянска захватчики бросили основные усилия на наступление на Славянск. Ведут разведку боем у Краснополья, бои продолжаются. Также они пытались полностью захватить Богородичное, но ВСУ успешно отбили штурм.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжили огневое влияние из артиллерии по подразделениям украинских военных. Был нанесен авиаудар по Устиновке. Бои за Северодонецк продолжаются. Отмечается, что войска РФ перебросили на данное направление дополнительные подразделения реактивной артиллерии.

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На Бахмутском направлении ВСУ отбили штурм у Золотого, противник отошел. Также рашисты пытались высунуться у Берестового и Васильевки, но огневое поражение украинских воинов заставили их бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Запорожском и Новопавловском направлениях активных действий войска РФ не вели, но нанесли авиаудары у Победы, Авдеевки и Нью-Йорка.

На Южнобужском направлении российские захватчики использовали РСЗО и артиллерию у ряда населенных пунктов. В это же время там работала наша авиация, наносившая удары по скоплению врага в Херсонском, Каховском и Бериславском районах.

Отмечается, что войска РФ несут потери в живой силе, технике и вооружении. Например, в Донецкой области ВСУ сбили вертолет Ми-35М.

"Есть успехи на Запорожье. На Херсонщине у врага значительные потери", – добавили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция передаст Украине дополнительные САУ Caesar.

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