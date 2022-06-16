Франция передаст Украине еще 6 новейших САУ Caesar

Ранее французы уже передали Украине 12 таких машин

Франция передаст Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок "Цезарь". Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на брифинге в Киеве.

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"Помимо уже доставленных 12 "Цезарей", я принял решение предоставить еще шесть "Цезарей", – заявил Макрон после встречи с Владимиром Зеленским.

Макрон подчеркнул, что сегодня в Украине решается будущее европейской системы безопасности.

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"Мы будем с вами до победы, мы будем усиливать военную помощь", – заверил французский лидер.

Также Макрон обещает, что Франция будет и далее помогать Украине собирать доказательства военных преступлений россиян. В частности Киеву будет передана лаборатория для анализа ДНК.

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Для справки. "Цезарь" – это новейшая 155-мм самоходная артиллерийская установка французского производства. Оснащена автоматической системой подачи снарядов. Максимальная скорострельность -- 3 выстрела за 18 секунд или 6-8 выстрелов в минуту в обычном режиме.

Напомним, Макрон заверил, что не будет принуждать Киев к переговорам с Кремлем. ЕС хочет мира, но Украина сама определит момент и условия для переговоров с РФ.

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