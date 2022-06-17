Будут качественные поставки оружия, не все можно озвучивать, – Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников высказался о результатах встречи министров обороны в формате "Рамштайн", которая прошла накануне. Он заявил, что качественные поставки оружия будут. Но озвучивать в данном вопросе можно не все. Об этом Резников написал на своей странице в Facebook.
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"Ключевое: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать сейчас. Все будет позже", – указывает глава Минобороны.
По словам Резникова, первоочередной целью Украины является остановка российского нашествия. Но есть и глобальная цель, которая заключается в деоккупации всех украинских территорий в международно признанных границах, а также их дальнейшая реинтеграция.
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Для реализации данных целей необходимо быстрое усилие за счет поставок танков, артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также бронетехники, резюмировал министр обороны.
Напомним, ранее Резников заявлял, что новое западное оружие позволит Украине вернуть, в том числе, временно оккупированные Крым и Донбасс.
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