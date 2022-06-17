Шольц рассказал, когда Украина сможет вступить в Евросоюз

Он назвал вопросы, которые нужно проработать для получения членства.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что темпы продвижения к ЕС будут задавать усилия, приложенные Киевом. Слова политика передает ZDF.

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Так, у Шольца поинтересовались, когда же Украина может надеяться стать членом ЕС. Он ответил, мол "скорость продвижения зависит от кандидата".

Возможность скорого предоставления Украине статуса кандидата в Евросоюз не только дает очень четкую перспективу, но и указывает на большой объем работы, которую стоит проделать.

"Это непростой путь, напросив, очень требовательный, и он может занять очень длительное время. Этот вопрос демократизации общества, решения проблем с верховенством права, с коррупцией", – подчеркнул Шольц.

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Канцлер также указал на пример стран Западных Балкан, которые получили перспективу десятилетия назад. Он считает, что для этих государств пришло время "очень конкретных последующих шагов".

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему статус кандидата на вступление в ЕС очень важен для страны.

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