С территории РФ вновь обстреляли Сумскую область

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Сегодня ночью, 17 июня, войска РФ с территории России из минометов обстреляли Сумскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в частности, примерно в 05:00 под вражеский обстрел попала Хотинская община. Пограничники зафиксировали 30 "прилетов". К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. Также не было разрушений зданий. Информация про пострадавших и разрушения уточняется.

Напомним, российских оккупантов изгнали из Сумской области в конце марта. С тех пор войска РФ практически каждый день обстреливают Сумщину с территории России. Например, в ночь на 16 июня под прицел врага попала Садовская община. В результате вражеского обстрела погибли 4 человека.

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Кроме того, 16 июня с территории РФ обстреляли Краснопольскую общину. Всего было зафиксировано 26 "прилетов".

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области произошел большой пожар на химическом заводе.

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