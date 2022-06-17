ВСУ ударили по новейшему российскому кораблю с ЗРК "ТОР" на борту

Оккупанты его использовали для транспортировки боеприпасов на остров Змеиный.

ВМС ВС Украины ударили по новейшему российскому кораблю, который был принят в Черноморский флот РФ в 2017 году. Очередной "аналогов нет" транспортировал на своем борту ЗРК "ТОР". Подробности передает пресс-служба ВМС и глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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Так, по данным военных, был нанесен удар по буксиру Черноморского флота "Василий Бех" во время транспортировки кораблем боеприпасов, личного состава и вооружения на временно захваченный остров Змеиный.

"Даже наличие на борту ЗРК "ТОР" не помешало Военно-Морским Силам Украины ВС Украины демилитаризовать российских захватчиков", – сказано в публикации.

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Стоит отметить, что "Василий Бех" был построен на Астраханском судоремонтном заводе, а в состав флота РФ приняла его в 2017 году.

"Передавайте привет команде крейсера "Москва", – добавил глава Одесской ОВА Максим Марченко, комментируя удар по российскому кораблю.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что поставка западного оружия позволит ВСУ вернуть временно оккупированный Крым.

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