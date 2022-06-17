На Херсонщине увеличилось количество похищенных людей

Россияне усилили "фильтрационные мероприятия".

За последние дни в Херсонской области, которая оккупирована россиянами, увеличилось количество фильтрационных мероприятий по отношению к мирным жителям. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонской областной военной администрации Юрий Соболевский.

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В первую очередь усилилась фильтрация в Херсоне. Также увеличилось количество обращений о пропаже и похищении людей. Оккупанты проводят незаконные обыски. Соболевский это связывает со связью, которую РФ настроила в оккупации и через нее полностью контролирует людей. Таким образом отслеживают вероятных людей, настроенных на протест.

"Друзья, не забывайте использовать VPN и чистить чаты в месенджерах, уберите в их настройках создание резервных копий, регулярно чистите "корзину" в смартфонах. ЗСУ близко, и это заставляет орков сильно нервничать, от чего репрессии становятся все более жестокими. Каждая ваша жизнь - бесценна, берегите себя и своих близких!" - обратилась замглавы к херсонцам.

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