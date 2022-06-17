ВСУ ударили по очередному кораблю РФ: Появились первые подробности

Российское судно превратилось в "плавучий костер", судьба части экипажа неизвестна.

ВМС ВСУ ударили по очередному кораблю РФ, а именно по новейшему буксиру "Василий Бех". Недавно стали известны первые подробности случившегося. Их со ссылкой на Оперативное командование "Юг" сообщает Telegram-канал Одесского горсовета.

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Военные напомнили, что на борту российского корабля был ЗРК "ТОР".

"Несмотря на убранство зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий костер", – говорят в ОК "Юг"

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Сейчас оккупанты пытаются провести поисково-спасательную операцию.

"По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна", – сказано в публикации.

Напомним, ВСУ ударили по "Василию Беху", когда он перевозил на Змеиный оружие, людей и боеприпасы.

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