ВСУ ударили по очередному кораблю РФ: Появились первые подробности
ВМС ВСУ ударили по очередному кораблю РФ, а именно по новейшему буксиру "Василий Бех". Недавно стали известны первые подробности случившегося. Их со ссылкой на Оперативное командование "Юг" сообщает Telegram-канал Одесского горсовета.
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Военные напомнили, что на борту российского корабля был ЗРК "ТОР".
"Несмотря на убранство зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий костер", – говорят в ОК "Юг"
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Сейчас оккупанты пытаются провести поисково-спасательную операцию.
"По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна", – сказано в публикации.
Напомним, ВСУ ударили по "Василию Беху", когда он перевозил на Змеиный оружие, людей и боеприпасы.
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