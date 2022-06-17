Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине до конца месяца

Температура будет немного колебаться, количество дождей будет довольно низким.

До конца июня погода в Украине будет становиться все более жаркой. Традиционно наибольшие градусы будут на юге и юго-востоке страны. Подробности о погоде рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает Telegraf.

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Так, по словам эксперта, во второй половине месяца в Украине будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. Только в последней пятидневке июня данный показатель немного снизится.

Из-за этого до 25 июня в стране будет наблюдаться недостаточное количество осадков. Но несмотря на это, может случиться так, что даже в пределах города в одном его районе выпадет две месячные нормы, а в другом будет засуха, добавил синоптик.

Кибальчич указывает, что температура воздуха будет колебаться до конца месяца незначительно, в пределах климатической нормы.

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Наивысшие показатели традиционно будут на юге и юго-востоке страны.

Синоптик подчеркивает, что температура воздуха будет составлять +14+19 градусов, а днем будет +20+30 градусов. На юге в некоторые периоды может быть вплоть до +33 градусов. К концу июня среднесуточная температура вырастет на 1-3 градуса.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские школьники не будут изучать российских писателей, такое решение уже принято МОН.

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