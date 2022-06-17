Шольц и Макрон просили Зеленского начать переговоры с РФ – СМИ

Просьба прозвучала во время закрытой части встречи

В ходе своего визита в Украину лидеры Германии, Франции и Италии просили президента Владимира Зеленского начать мирные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

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По данным журналистов, предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС было своего рода “пряником” взамен на необходимость пойти на неприятные шаги.

"Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным", – говорится в материале.

Напомним, на брифинге после встречи с Зеленским президент Франции Макрон уверял, что Европа не намерена принуждать Киев к переговорам с Москвой.

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