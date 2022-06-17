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Евровидение-2023 пройдет не в Украине: организаторы обратились к другой стране

Из-за российского вторжения проводить музыкальный конкурс на территории Украины небезопасно
Евровидение-2023 пройдет не в Украине: организаторы обратились к другой стране
Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra / EPA / UPG

Ежегодный песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине, несмотря на победу Kalush Orchestra. Об этом сегодня сообщил Европейский языковой союз. 

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Организаторы уже обратились в Великобританию, представитель которой занял второе место в этом году, чтобы обсудить возможность проведения конкурса за рубежом. 

“В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с занявшими второе место в этом году ВВС о потенциальном проведении конкурса Евровидения-2023 года в Соединенном Королевстве”, - поделились в EBU.  

В организации заявили, что благодарны украинским организаторам, и расстроены тем, что конкурс не может пока состоятся в Украине. Они хотели бы чтобы ее победа сказалась на конкурсе в следующем году: "Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами". 

Европейский вещательный союз объяснил, что проводить музыкальный конкурс на территории Украины небезопасно из-за российского вторжения.  

К слову, после победы на Евровидении 2022 украинской группы Kalush Orchestra с песней Стефания этим именем начали массово называть новорожденных девочек. 

Напомним, что сегодня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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