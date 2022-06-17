Молдову тоже рекомендовали в кандидаты на вступление в ЕС

Официальный Кишинев проводит проевропейские реформы и заслуживает статуса кандидата, считают в Брюсселе

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата на членство в Европейском союзе. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в пятницу.

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"Мы рекомендуем предоставить Молдове статус кандидата, понимая, что страна будет проводить реформы”, – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что в настоящее время Молдова идет по пути настоящих европейских реформ, в том числе в вопросах борьбы с коррупцией.

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“Впереди еще долгий путь. Но мы верим, что у нее есть потенциал, чтобы соответствовать критериям", – заявила глава Еврокомиссии.

Отметим, что пока это только рекомендация. Официально статус кандидата Молдове (как и Украине) должны предоставить на саммите лидеров ЕС через неделю.

Напомним, ранее сегодня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. А вот Грузию пока попросили продолжить реформы.

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