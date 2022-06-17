Канада передала Украине 1 млрд долларов

Это первые деньги, полученные страной через механизм административного счета МВФ.

Канада передала Украине 1 млрд канадских долларов, или же 773 млн американских долларов. Деньги поступили в бюджет благодаря кредитному договору между государствами. Подробности передает пресс-служба Минфина.

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Так, речь идет о первых средствах, полученных благодаря механизму административного счета МВФ. Кредит был выдан на 10 лет с процентной ставкой в 1,69% годовых.

Деньги потратят на финансирование приоритетных расходов, в том числе, на обеспечение гуманитарных и первоочередных социальных расходов.

В украинском Минфине напомнили, что еще в апреле текущего года МВФ решил создать административный счет для денежных средств в виде доли Специальных прав заимствований. Их переводили страны-доноры в пользу Украины.

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Деньги из указанного счета направляются на поддержание финансовой стабильности Украины в формате займов или грантов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о вводе визового режима с Россией начиная с 1 июля.

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