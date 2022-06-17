СНБО утвердил положение о реестре олигархов

Скоро в Украине появится поименный список тех, кого государство официально считает олигархами

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) одобрил положение о реестре олигархов. Это произошло еще в мае, заявил в интервью для liga.net секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, уже в ближайшее время президент издаст указ о реестре олигархов.

"Другое дело - кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону", – подчеркнул глава СНБО.

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На вопрос, помогла ли война избавиться хотя бы от части олигархов, Данилов ответил уклончиво.

"Те люди, которых можно считать олигархами, по-разному себя ведут. Кто-то остался в стране, а кто-то убежал. Кто-то помогает максимально армии, хотя не делает селфи, не рассказывает о каждом автомобиле за €20 000, что сам его привез", – отметил он.

Напомним, сегодня были озвучены условия для получения Украиной полноценного членства в ЕС. Среди этих условий – запуск в действие антиолигархического законодательства.

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