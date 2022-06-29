Не вернул арендованные вертолеты: в Киеве СБУ задержала гендиректора авиакомпании

Директор частной авиакомпании должен был вернуть вертолеты государству

СБУ поймала гендиректора киевской авиакомпании, который в условиях военного положения не вернул государству вертолеты. Предприниматель сдавал их в аренду за границей. Об этом сегодня сообщили в СБУ.

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"Служба безопасности Украины задержала в Киеве генерального директора одной из частных авиакомпаний. Он проигнорировал требования военного времени и не вернул в госсобственность арендованные вертолеты общей стоимостью почти полмиллиона долларов США", - поделились в ведомстве.

Известно, что еще в 2002 году одна из воинских частей передала в аренду частной авиакомпании десять многофункциональных вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ. Компания обещала вернуть вертолеты в случае военного положения.

В военное время эти вертолеты должны быть задействованы в боевых задачах, как сообщили в СБУ. Однако гендиректор компании решил заработать десятки миллионов гривен на их субаренде на территории Западной Африки. Следователи уже сообщили мужчине о подозрении.

Задержание подозреваемого / t.me/SBUkr

Напомним, что в Запорожье суд признал мужчину виновным в государственной измене и в участии в незаконном вооруженном формировании, и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

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