В НАТО заговорили о членстве Украины после победы над РФ: "Двери открыты"

Нашу страну все еще видят в качестве члена Альянса в будущем.

В НАТО заявили, что Украина может получить членство после победы в войне с Россией. Двери для нее открыты. Об этом на брифинге сказал официальный представитель НАТО, передает "Интерфакс-Украина".

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"Сейчас фокус украинского правительства – выиграть войну. И это то, что мы полностью поддерживаем. И когда Украина захочет снова поговорить о следующих шагах, мы вернемся к этому вопросу", – говорит он.

Отмечается, что в данный момент фокус направлен также на внесение наибольшего вклада, который бы помог на боле боя против российских захватчиков.

"И когда Украина будет готова вернуться к вопросу временных промежутков…. И, опять же, это решать Украине. Однако сейчас фокус – выиграть войну", – говорит представитель.

Чиновник также подчеркивает, что принятое в 2008 году решение по Украине не изменилось. НАТО все еще видит Украину как полноценного члена Альянса в будущем.

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Причем вступить в Альянс наша страна может очень быстро. Представитель приводит в пример Швецию и Финляндию. История с их вступлением четко показывает, что "двери открыты", а "усталости от расширения" нет.

Указывается и на критическую важность Украины для безопасности не только Европы, но и в целом глобальной безопасности.

"Однако для нас в НАТО Украина должна быть независимой и суверенной территориально страной в плане безопасности. Это критично для нашей безопасности. И это неизменно", – резюмировал представитель НАТО.

Напомним, ранее премьер-министр Болгарии на полях саммита НАТО заявил, что Альянс поможет Украине победить Россию на поле боя.

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