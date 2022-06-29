Рашисты выдумывают победы: На этот раз "захватили" села на Харьковщине

Вместе с этим они "захватывают" села, которые уже находятся под временной оккупацией.

Рашисты продолжают выдумывать свои победы. На этот раз они распространили по соцсетям информацию якобы о захвате сел в Харьковской области, а именно в Дергачевской общине. Об этом сообщил мэр города Дергачи Вячеслав Задоренко на своей странице в Facebook.

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Так, политик указал, что в социальных сетях начали распространяться фейки о том, что россияне якобы временно оккупировали села Цуповка, Дубовка, Лобановка, Токаревка вторая, Кочубеевка, а также Шопине Дергачевской общины.

По словам мэра, данный "вброс" – это или результат неграмотности администраторов некоторых пабликов, или же специальная провокация рашистов с целью вызвать панику среди мирных украинцев.

Задоренко подчеркивает, что ежедневно информирует общественность об обстановке на фронте, призывая доверять лишь официальным источникам. В действительности она не изменилась.

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Например, в Цуповке и дальше идут бои, как и в районе Дементиевки. А вот остальные населенные пункты, которые якобы "захвачены" рашистами накануне, а именно Дубовка, Лобановка, Токаревка вторая, Кочубеевка, Шопине и другие села в Токаревском округе, в действительности и раньше находились под временной оккупацией российских захватчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье боевика террористической "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы.

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