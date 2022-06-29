НАТО согласовало новый пакет помощи Украине

29 июня страны НАТО на саммите в Мадриде утвердили новый пакет помощи для Украины.

Сегодня, 29 июня, страны НАТО на саммите в Мадриде (Испания) утвердили новый пакет помощи для Украины. Об этом во время пресс-конференции рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, новый пакет помощи Украины будет состоять из двух частей. Прежде всего, в ближайшее время нашей стране передадут топливо, медицинские препараты, системы РЭБ и связи, и другую так называемую нелетальную помощь.

Второй тип помощи – вооружение, военная техника и оружие стандартов НАТО. Это значит, что в долгосрочной перспективе Североатлантический альянс поможет ВСУ перейти с советской военной техники и оружия на военную технику и оружие стран НАТО.

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Между тем, после начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину США, НАТО и Евросоюз усилили помощь Киеву, в том числе военную. От США, например, уже получено несколько современных систем реактивного залпового огня HIMARS.

Ранее мы рассказали, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Мадриде по видеосвязи.

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