Российский оккупант рассказал, как убивал гражданских в Херсоне - перехват

Оккупант поделился со своей девушкой, как убивал людей

Российский захватчик рассказал своей девушке подробности хладнокровных убийств украинцев во временно оккупированном Херсоне. Записью перехваченного телефонного разговора сегодня поделились в ГУР МО Украины.

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Оккупант поделился со своей девушкой, как убивал людей на территории Украины. Он делится, что российские военные расстреливали их из пушки и переезжали машиной.

"Тело на дороге лежит. Мы на машинах туда-сюда... ездили", - делится российский боевик.

Девушка в ответ лишь расспрашивала о деталях увиденного и содеянного. При этом не выразила осуждения поступков своего возлюбленного.

В разведке добавили, что для всех военных преступников будет справедливое возмездие.

Напомним, что российские оккупационные войска с 24 февраля и по состоянию на сегодня потеряли в Украине около 35 450 человек. Украинские бойцы уже уничтожили 1572 танка, 3720 бронемашин, 781 артиллерийскую систему, 246 РСЗО, сбили 217 самолетов и 185 вертолетов, а также потопили 14 военных кораблей и катеров оккупантов.