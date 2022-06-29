На Сумщине пограничники сбили вражеский ударный дрон (видео)

Российские оккупанты хотели с дрона сбросить на украинских защитников достаточно мощное взрывное устройство.

Украинские пограничники сегодня, 29 июня, в Сумской области сбили вражеский ударный дрон со взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В сообщении говорится, что приближающийся вражеский дрон заметил пограничный наряд, который нес службу на одном из направлений государственной границы. Пограничники открыли огонь по беспилотнику из огнестрельного оружия. В результате его сбили.

Видимо, российские оккупанты хотели с дрона сбросить на украинских защитников достаточно мощное взрывное устройство. Об этом говорит большая воронка, образовавшаяся после взрыва упавшего дрона.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы с 24 февраля и по состоянию на утро 29 июня 2022 года сбили 640 БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупантов. Кроме того, украинские ПВО и ВВС уже сбили 217 самолетов и 185 вертолетов. Также украинское ПВО сбило 142 крылатые ракеты, которые войска РФ выпустили по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин, решив напасть на Украину, недооценил нашу страну на разных уровнях.

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