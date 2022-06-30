ВСУ продолжают отбивать атаки врага и давить его наступления – Генштаб

В это же время российские оккупанты продолжают вести обстрелы и наносить авиаудары.

ВСУ продолжают отбивать атаки врага и давить его наступления по ряду направлений. Подробности об обстановке на фронте по состоянию на утро 30 июня сообщает пресс-служба Генштаба.

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Так, на Полесском и Волынском направлениях войска Беларуси все еще находятся в приграничных областях. Военные комиссары изучают возможность проведения скрытой мобилизации населения.

На Северском направлении без изменений.

На Харьковском направлении рашисты продолжают вести оборону временно захваченных территорий. Из артиллерии, минометов и танков были обстреляны районы Харькова, Питомника, Украинки, Победы, Дементиевки, Прудянки, Рубежного и Коробочкино.

В районе Дементиевки украинские воины "придушили" попытку штурмовых действий россиян. Они отошли. Был нанесен авиаудар у Прудянки и Верхнего Салтова.

На направлении Славянска противник проводит перегруппировку, ведет оборону. Из артиллерии было обстреляно Краснополье, Мазановка и Дубровное.

На Донецком направлении рашисты пытаются блокировать Лисичанск и захватить трассу Лисичанск-Бахмут. Была обстреляна гражданская инфраструктура Лисичанска, Северска и Верхнекаменки. Ведут захватчики штурмовые действия в районе НПЗ, бои продолжаются.

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В Краматорске активных действий оккупанты не проводили, вели обстрелы.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Берестового, Покровского и Звановки. В районе Покровского был нанесен авиаудар. А вот в районах Клиново и Новолуганского украинские защитники остановили вражеское наступление, ликвидировав много россиян. Был отбит штурм и в направлении Угледарской ТЭС. Рашисты бежали в двух случаях.

На Авдеевском, Кураховском, Запорожском и Новопавловском направлениях враг вел обстрелы. У Авдеевки и Щербаков были нанесены авиаудары. В районе Павловки штурмовые действий оккупантов провалились благодаря ВСУ, они отошли.

На Южнобужском направлении захватчики из РФ ведут обстрелы и перегруппировку. У Князевки, Березнеговатого и Потемкиного были нанесены ракетно-авиационные удары.

Угроза ракетных ударов сохраняется. Однако украинская авиация также работает, как и ракетно-артиллерийские подразделения. Они успешно бьют по складам и скоплениям российских войск.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского подвели итоги саммита НАТО. Украина получит от Запада еще больше тяжелого вооружения для победы над Россией, а партнеры больше не боятся "российской военной машины", так как по традиции, любая машина из России глохнет и ломается.

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