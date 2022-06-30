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Оккупанты сожгли 40-тонный склад зерна на Днепропетровщине

Ракетные обстрелы городов и сел Криворожского района со стороны оккупантов продолжаются.
Оккупанты сожгли 40-тонный склад зерна на Днепропетровщине
Последствия ракетного удара / t.me/dnipropetrovskaODA

В Криворожском районе Днепропетровской области в результате обстрела был разрушен склад с 40 тоннами зерна. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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По словам городского главы, ракетные обстрелы городов и сел Криворожского района со стороны оккупантов продолжаются. Утром несколько раз из разного оружия российские войска обстреляли Зеленодольскую общину, а в большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения.

"В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали", - написал Резниченко.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.

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