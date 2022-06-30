Можно HIMARS, но есть нюанс: Могут ли ВСУ ударить по Крымскому мосту

Эксперт оценил такую возможность, ответив, есть ли у нашей страны оружие и ракеты для удара.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский оценил возможность удара ВСУ по Крымскому мосту. Установки для этого у Украины имеются, однако есть один нюанс. Его эксперт озвучил изданию Obozrevatel.

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Так, говоря об ударе по Крымскому мосту во временно оккупированный Крым, специалист отметил, что "это было бы реально". Использовать можно было бы американское РСЗО HIMARS, однако ВСУ пока еще не дали ракеты для подобного удара.

"Нам дают управляемые снаряды с дальностью до 80 км, но это не 300 км, которые может дать оперативно-тактическая ракета, которая может входить в боекомплект. Такого оружия мы пока не получили", – подчеркивает он.

По словам Сунгуровского, установки HIMARS могут стрелять на расстояние в 30-40 км неуправляемыми ракетами. Можно использовать реактивные снаряды с дальностью поражения до 80 км.

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Однако вместо указанных пакетов в РСЗО можно зарядить одну оперативно-тактическую ракету с дельностью в 300 км. Ее у наших военных пока нет.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента, подполковник Алексей Арестович объяснял, почему бить по Крымскому мосту бесполезно. Дело в том, что его пролеты восстанавливаются быстро, а сам мост уничтожить очень сложно. Арестович говорил, что у ВСУ есть более важные цели, а по Крымскому мосту можно ударить, когда через него идут войска врага.

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