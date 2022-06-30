Из Запорожья разрешили выезд на временно оккупированные территории

На данный момент уже сформирована очередь из автомобилей

Сегодня из Запорожья разрешен выезд на временно захваченные территории области. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

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"Сегодня, 30 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд", - написали в ОВА.

Там добавили, в случае изменения ситуации на линии разграничения, в администрации дополнительно проинформируют об этом.

Отметим, некоторые районы Запорожской области страдают от постоянных обстрелов. Так, вчера российские захватчики обстреляли район села Мирное Пологовского района и повредили магистральный газопровод. Без газа останутся города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов

К слову, сегодня российские захватчики вывезли из временно оккупированного Бердянска украденное украинское зерно. Судно с семью тысячами тонн зерна уже ушло из местного порта.

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