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Зеленский обсудил с премьером Новой Зеландии ужесточение санкций против РФ

Политики также обсудили возможности совместного восстановления Украины после окончания войны
Зеленский обсудил с премьером Новой Зеландии ужесточение санкций против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский / EPA / UPG

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский по телефону провел разговор с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. Об этом глава государства написал в своем Twitter. 

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"Поблагодарил Новую Зеландию за солидарность и поддержку Украины, в том числе по безопасность. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против РФ и пути привлечения агрессора к ответственности. Пригласил присоединиться к послевоенному восстановлению Украины", - поделился Зеленский.  

Отметим, Новая Зеландия поддерживает Украину в противостоянии против страны-агрессора. Так, в начале июня власти Новой Зеландии уже ввели новые санкции против 44 государственных предприятий России и Беларуси из-за широкомасштабного вторжения в Украину.   

Также напомним, что Новая Зеландия примет участие в подготовке украинских военных, которые осваивают западное оружие. 

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