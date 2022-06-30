Зеленский обсудил с премьером Новой Зеландии ужесточение санкций против РФ

Политики также обсудили возможности совместного восстановления Украины после окончания войны

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский по телефону провел разговор с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

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"Поблагодарил Новую Зеландию за солидарность и поддержку Украины, в том числе по безопасность. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против РФ и пути привлечения агрессора к ответственности. Пригласил присоединиться к послевоенному восстановлению Украины", - поделился Зеленский.

Отметим, Новая Зеландия поддерживает Украину в противостоянии против страны-агрессора. Так, в начале июня власти Новой Зеландии уже ввели новые санкции против 44 государственных предприятий России и Беларуси из-за широкомасштабного вторжения в Украину.

Также напомним, что Новая Зеландия примет участие в подготовке украинских военных, которые осваивают западное оружие.

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