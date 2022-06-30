С территории РФ утром обстреляли Сумскую область – глава ОВА

Войска РФ с территории России утром 30 июня вновь обстреляли Сумскую область Украины.

Войска РФ с территории России сегодня утром, 30 июня, вновь обстреляли Сумскую область Украины. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в частности, враг из самоходных артиллерийских установок обстрелял Юнаковскую объединенную территориальную общину Сумского района. Было зафиксировано 4 "прилета". По предварительной информации, пострадавших нет.

Вчера, 29 июня, войска РФ очень активно обстреливали Сумскую область. Так, только по Краснопольской общине оккупанты произвели более 70 выстрелов из РСЗО и САУ. По Хотинской общине враг выпустил более 20 мин из минометов 120 мм.

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По Белопольской общине российские оккупанты пытались нанести удар с дрона, но его своевременно сбили пограничники. На месте падения дрона образовалась большая воронка.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Путин, решив напасть на Украину, недооценил нашу страну на разных уровнях.

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