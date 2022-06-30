Продавали девушек в секс-рабство в Польшу: обезврежена преступная группа

Правоохранители прекратили деятельность преступной группы, участники которой продавали украинок в сексуальное рабство в Польшу.

Правоохранители выявили и ликвидировали преступную группу, участники которой продавали украинок в сексуальное рабство в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

По данным досудебного следствия, в преступной группе было 4 гражданина Украины. Двое из них вербовали девушек в Украине, обещая высокооплачиваемую работу за границей, а двое других в Польше привлекали их к предоставлению интимных услуг.

Фигуранты подыскивали девушек в возрасте до 30 лет, привлекательной внешности, находящихся в сложном материальном положении. Чаще всего это были девушки из западных областей Украины. Им предлагали якобы работу в массажных салонах в Польше. Кроме того, злоумышленники изготавливали украинкам документы для выезда за границу.

Несколько дней назад правоохранители предотвратили попытку вывезти двух украинок в Польшу через пункт пропуска "Краковец". Двух фигурантов задержали.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми). Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители задержали двух местных жительниц, которые вербовали девушек для сексуальной эксплуатации в Турции.

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