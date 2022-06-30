Продавали девушек в секс-рабство в Польшу: обезврежена преступная группа
Правоохранители выявили и ликвидировали преступную группу, участники которой продавали украинок в сексуальное рабство в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.
По данным досудебного следствия, в преступной группе было 4 гражданина Украины. Двое из них вербовали девушек в Украине, обещая высокооплачиваемую работу за границей, а двое других в Польше привлекали их к предоставлению интимных услуг.
Фигуранты подыскивали девушек в возрасте до 30 лет, привлекательной внешности, находящихся в сложном материальном положении. Чаще всего это были девушки из западных областей Украины. Им предлагали якобы работу в массажных салонах в Польше. Кроме того, злоумышленники изготавливали украинкам документы для выезда за границу.
Несколько дней назад правоохранители предотвратили попытку вывезти двух украинок в Польшу через пункт пропуска "Краковец". Двух фигурантов задержали.
По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми). Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители задержали двух местных жительниц, которые вербовали девушек для сексуальной эксплуатации в Турции.
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