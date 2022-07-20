Россия признана страной-спонсором торговли людьми – Госдеп США

В новом докладе на ряду с РФ указаны Афганистан, Куба, Иран, Бирма, Северная Корея и так далее.

США признала Россию страной, которая проводит политику или практику торговли людьми, принудительного труда, или чьи вооруженные группы и силы безопасности используют детей в качестве солдат. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепа США о торговле людьми, в котором впервые появился раздел "Торговля людьми, которая спонсируется государством", передает Reuters.

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Так, из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия постоянно фигурирует в докладе. Это называется в документе "фактором риска" из-за миллионов украинских беженцев, депортированных или уехавших в РФ добровольно, которые рискуют стать жертвами торговли людьми.

Помимо России в докладе указаны такие государства, как Афганистан, Иран, Северная Корея, Бирма, Куба и еще 5 стран. В которых документально подтверждена схема или политика торговли людьми, сексуального рабства или принудительного труда в сферах, которое контролирует государство, а также вербовка или использование детей-солдат.

Отдельно РФ включили и в список стран, использующих или вербующих детей-солдат.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен представляя доклад привел в пример Донбасс. На временно оккупированных территориях в 2014 году управляемые РФ сепаратисты использовали детей как для дежурства, так и в качестве боевиков.

По словам Блинкена, после полномасштабного вторжения в Украину СМИ публиковали новые доказательства использования российскими военными детей в качестве "живого щита".

Указывается и на то, что военные РФ загнали тысячи украинцев, в том числе детей, в "фильтрационные лагеря". Там у них отбирают документы, выдают российские паспорта и отправляют в отдаленные российские регионы.

Напомним, что в это же время Пентагон обещает быстрый и жесткий ответ, если Россия аннексирует часть Украины.

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