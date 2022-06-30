Кабмин оценил доходы от экспорта электроэнергии
Сообщается, что за год доходы от экспорта могут составить 70 млрд гривен.
Украина начала поставки электроэнергии в Европу. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Сообщается, что за год доходы от экспорта могут составить 70 млрд гривен.
"Всего через три месяца после получения энергетического безвиза начался долгожданный экспорт украинской электроэнергии в Европу! Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт", - написал премьер.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.
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