ГБР направило в суд дело Януковича и экс-начальника его охраны

Их обвиняют в подстрекательстве и совершении дезертирства, а также в незаконной переправке лиц через госграницу Украины.

Следователи ГБР передали в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и начальника его охраны, которых обвиняют в подстрекательстве и совершении дезертирства, а также в незаконной переправке лиц через госграницу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным досудебного следствия, 23 февраля 2014 года примерно в 01:30 Янукович, действуя вместе со своими охранниками и другими лицами, вне пунктов пропуска из района села Урзуф Донецкой области незаконно на трех вертолетах ВС РФ переправил через государственную границу не менее 20 человек.

Кроме того, установлено, что 24 февраля 2014 года Янукович, находясь на территории воинской части ВС РФ в Крыму склонил начальника своей охраны Константина Кобзаря к дезертирству.

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По данным фактам следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 332 и ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее суд разрешил провести спецрасследование по Януковичу за "Харьковский договор".

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