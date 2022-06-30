Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Укрзализныце рассказали, будут ли повышать цены на проезд для пассажиров с 1 июля

Тарифы на пассажирские перевозки не будут меняться.
В Укрзализныце рассказали, будут ли повышать цены на проезд для пассажиров с 1 июля
Иллюстративное фото / Укрзализныця

В условиях военного времени компания не планирует увеличивать тарифы. Об этом сообщает глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Читайте также: Путин о Кременчуге: Нет там никакого теракта

Сообщается, что тарифы на пассажирские перевозки не будут меняться.

"Тарифы на пассажирские перевозки не будут меняться. Это принципиальная позиция власти, которую мы тоже поддерживаем. Считаем, что наши пассажиры сегодня и так ездят в условиях войны, и для них это довольно сложно", — отметил он.

Также Камышин сообщил, что это правильная позиция властей.

"Так что это правильная позиция властей — не поднимать тарифы на пассажирские перевозки", — сказал руководитель.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK