Тарифы на пассажирские перевозки не будут меняться.

В условиях военного времени компания не планирует увеличивать тарифы. Об этом сообщает глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

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Сообщается, что тарифы на пассажирские перевозки не будут меняться.

"Тарифы на пассажирские перевозки не будут меняться. Это принципиальная позиция власти, которую мы тоже поддерживаем. Считаем, что наши пассажиры сегодня и так ездят в условиях войны, и для них это довольно сложно", — отметил он.

Также Камышин сообщил, что это правильная позиция властей.

"Так что это правильная позиция властей — не поднимать тарифы на пассажирские перевозки", — сказал руководитель.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.