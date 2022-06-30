В ОП назвали фейком "жест доброй воли" Кремля по Змеиному

На самом деле бойцы ВСУ выбили российских оккупантов с острова Змеиный.

Заявление Минобороны РФ о том, что российских оккупантов эвакуировали с острова Змеиный в Черном море в качестве "жеста доброй воли" является фейком. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что, во-первых, ВСУ выбили российских солдат с острова Змеиный. Во-вторых, российские оккупанты обстреляли склад в Днепропетровской области, в результате чего уничтожено 40 тонн зерна. При этом Россия утверждает, что она якобы не мешает вывозить украинское зерно.

Напомним, 30 июня стало известно, что ВСУ выбили российских оккупантов с острова Змеиный. Оккупанты несколько месяцев пытались закрепиться на Змеином, но это у них так и не получилось. Бойцы ВСУ уничтожили несколько единиц ПВО врага, которые он на остров доставил кораблями и буксирами (в том числе ЗРПК "Панцирь-С1").

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Ранее Минобороны РФ признало вывод российских войск с острова Змеиный.

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