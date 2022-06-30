Залужный показал на видео, как ВСУ освобождали остров Змеиный

Деоккупировать остров помогла украинская самоходная гаубица "Богдана", говорит он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал на видео, как украинские военные освобождали от рашистов остров Змеиный. Ролик и подробности он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный", – написал Залужный.

Затем он поблагодарил защитников Одесской области. Они приняли максимальные меры для освобождения Змеиного, который является стратегически важным участком украинской территории.

Также главнокомандующий поблагодарил конструкторов и производителей украинской самоходной гаубицы "Богдана". Это вооружение сыграло важную роль в деоккупации острова.

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"Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения. Спасибо всем, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины. Вместе к Победе!", – подчеркнул Залужный.

Напомним, ранее в Минобороны РФ подтвердили, что российские войска были вынуждены бежать со Змеиного. При этом в нем придумали абсурдное объяснение успешной военной операции украинских защитников.

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