Стало известно, отправят ли бойцов ВСУ на Змеиный

30 июня ВСУ освободили от российских оккупантов остров Змеиный.

ВСУ планируют отправить солдат на остров Змеиный в Черном море, который 30 июня освободили от российских оккупантов. Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, на данный момент на острове Змеиный еще нет бойцов ВСУ, но их туда обязательно направят. Когда конкретно – пока не сообщается.

Громов подчеркнул, что Змеиный контролируется с материковой территории Украины оружием, которое есть у ВСУ.

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Напомним, 30 июня стало известно, что российские оккупанты под ударами ВСУ были вынуждены бежать с острова Змеиный. Они его покинули, воспользовавшись быстроходными катерами.

Ранее Минобороны РФ признало вывод российских оккупационных войск с острова Змеиный.

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