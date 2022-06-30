Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Генштабе оценили возможность наступления врага на Харьков

Город и пригороды постоянно обстреливают ракетами и артиллерией
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Генштабе оценили возможность наступления врага на Харьков
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские войска систематически обстреливают населенные пункты вокруг Харькова, а также сам областной центр. В Минобороны полагают, что это не более чем проверка украинской обороны, и начала здесь второго масштабного наступления, как на Донбассе, не не предвидится.

Читайте также: Харьковщина: в Золочеве под завалами дома нашли тело еще одной погибшей

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

"Не исключается и тот факт, что проводится ротация подразделений, как было в 2014 году. Они можно так сказать тренируются на нас, но открытие второго фронта на Харьковском направлении мы сейчас не наблюдаем и не предвидим", – заявил представитель Генштаба.

Напомним, российские оккупанты вчера, 29 июня, вновь обстреляли Харьков и Харьковскую область. В результате 1 человек погиб, а 6 – получили ранения.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK