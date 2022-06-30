В Генштабе оценили возможность наступления врага на Харьков
Российские войска систематически обстреливают населенные пункты вокруг Харькова, а также сам областной центр. В Минобороны полагают, что это не более чем проверка украинской обороны, и начала здесь второго масштабного наступления, как на Донбассе, не не предвидится.
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Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.
"Не исключается и тот факт, что проводится ротация подразделений, как было в 2014 году. Они можно так сказать тренируются на нас, но открытие второго фронта на Харьковском направлении мы сейчас не наблюдаем и не предвидим", – заявил представитель Генштаба.
Напомним, российские оккупанты вчера, 29 июня, вновь обстреляли Харьков и Харьковскую область. В результате 1 человек погиб, а 6 – получили ранения.
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