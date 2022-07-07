Россияне снова ударили по дрейфующему молдавскому танкеру
Российские войска снова обстреляли молдавский танкер "Millennial Spirit", которые уже несколько месяцев дрейфует без экипажа неподалеку от Одессы. Об этом сообщает оперативное командование “Юг”.
Читайте также: На Николаевщине оккупанты уничтожили 50 га ячменя
Утверждается, что оккупанты выпустили две ракеты Х-31 с самолета Су-30. Одна ракета попала в танкер, вторая – самоликвидировалась над морем.
Отмечается, что молдавское судно впервые попало под обстрел еще в начале полномасштабного вторжения. На его борту находилось более 500 тонн дизтоплива.
Читайте также: Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Харькову
"Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа, как экологическая бомба замедленного действия", – говорится в сообщении.
Сейчас на судне, вероятно, продолжается пожар. О дыме в море сообщают одесские паблики.
Напомним, оккупанты нанесли ракетные удары по Одесщине и Змеиному. Враг выпустил в сторону Одесской области несколько ракет.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.