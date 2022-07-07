Россияне снова ударили по дрейфующему молдавскому танкеру

С февраля танкер дрейфует без экипажа в районе Одессы

Российские войска снова обстреляли молдавский танкер "Millennial Spirit", которые уже несколько месяцев дрейфует без экипажа неподалеку от Одессы. Об этом сообщает оперативное командование “Юг”.

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Утверждается, что оккупанты выпустили две ракеты Х-31 с самолета Су-30. Одна ракета попала в танкер, вторая – самоликвидировалась над морем.

Отмечается, что молдавское судно впервые попало под обстрел еще в начале полномасштабного вторжения. На его борту находилось более 500 тонн дизтоплива.

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"Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа, как экологическая бомба замедленного действия", – говорится в сообщении.

Сейчас на судне, вероятно, продолжается пожар. О дыме в море сообщают одесские паблики.

Напомним, оккупанты нанесли ракетные удары по Одесщине и Змеиному. Враг выпустил в сторону Одесской области несколько ракет.

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