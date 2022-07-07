Что делать с гербом СССР на "Родине-матери": В "Дія" появился опрос
В "Дія" появился опрос, в рамках которого граждане нашей страны могут выбрать, что делать с гербом СССР, который изображен на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Подробности рассказали в пресс-службе Минцифры.
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"Как только Россия совершила полномасштабное вторжение в нашу страну, процесс лишения страны от советских символов значительно ускорился", – говорится в сообщении.
В данный момент монумент "Родина-мать" является самой высокой скульптурой во всей Европе. Однако его "украшает" герб СССР. Для решения дальнейшей судьбы этого герба Минкульт и Минцифры решили провести опрос в "Дія".
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С 7 июля до 21 июля украинцы смогут выбрать, что делать с советской символикой на "Родине-матери":
- Оставить все, как есть
- Снять герб СССР и оставить щит чистым, а после победы провести конкурс и выбрать, что на нем изобразить.
- Изобразить Государственный Герб Украины.
Напомним, в это же время в Переяславе снесли памятник одному из главных мифов российской и советской пропаганды о "воссоединении" Украины с РФ.
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