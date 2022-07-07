В лесах Житомирщины найдены мины, оставленные оккупантами

Спасатели призывают местных жителей не посещать леса, где могли находиться российские войска

В Житомирской области специалисты нашли мины и другие боеприпасы, оставленные оккупантами на территории Коростенского района. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области.

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“Остатки “русского мира”: Коростенский район продолжает приходить в себя от действий “славных асвабадителей”. Особенно засеяна подобными сюрпризами Народицкая община, отдельные села которой вообще были под оккупацией армии России”, - поделились спасатели.

В ГСЧС отметили, что опасные находки продолжают находить в лесах региона. Поэтому они призвали местных жителей не посещать леса, где находились российские войска. А разминирование территорий - это длительный процесс, как добавили спасатели.

Напомним, что житель села Таврийское Запорожского района подорвался на кассете от российской ракеты Ураган.

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