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В лесах Житомирщины найдены мины, оставленные оккупантами

Спасатели призывают местных жителей не посещать леса, где могли находиться российские войска
В лесах Житомирщины найдены мины, оставленные оккупантами
Найденные в лесу боеприпасы / facebook.com/MNSZhytomyr

В Житомирской области специалисты нашли мины и другие боеприпасы, оставленные оккупантами на территории Коростенского района. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области. 

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“Остатки “русского мира”: Коростенский район продолжает приходить в себя от действий “славных асвабадителей”. Особенно засеяна подобными сюрпризами Народицкая община, отдельные села которой вообще были под оккупацией армии России”, - поделились спасатели. 

В ГСЧС отметили, что опасные находки продолжают находить в лесах региона. Поэтому они призвали местных жителей не посещать леса, где находились российские войска. А разминирование территорий - это длительный процесс, как добавили спасатели.  

Напомним, что житель села Таврийское Запорожского района подорвался на кассете от российской ракеты Ураган. 

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