Нардеп Ковалев вывозил украинское зерно в РФ - Генпрокурор
Нардеп Алексей Ковалев, которого подозревают в государственной измене, причастен к вывозу украинского зерна и соли в РФ. Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктовна.
Она подчеркнула, что предательство Ковалева стало очевидным, когда он разместил на своей странице в Facebook пост, в котором описал план интеграции аграриев Херсонской области в экономическую модель России.
Напомним, 6 июля правоохранители сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессор народному депутату Алексею Ковалеву.
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По данным следствия, Ковалев в Херсонской области добровольно сотрудничает с российскими оккупантами. Он стал так называемым заместителем председателя в незаконном "правительстве Херсонской области". В отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 111-1 (Пособничество государству-агрессору) УК Украины.
Ранее стало известно, что во временно оккупированном Херсоне оккупанты ввели в магазинах "продуктовые кредиты".
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