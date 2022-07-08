ВСУ бьют оккупантов: В Генштабе сообщили об обстановке на фронте

В это же время противник продолжает вести обстрелы и наносить авиаудары.

В Генштабе ВСУ сообщили об обстановке на фронте по состоянию на утро пятницы, 8 июля, или 135 день полномасштабного российского вторжения. Украинские воины продолжают вести бои, бить оккупантов. Сводка опубликована на странице ведомства в Facebook.

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Так, на Полесском и Волынском направлениях обстановка без особых изменений.

На Харьковском направлении рашисты обстреляли из минометов и артиллерии Черниговскую область, а именно населенный пункт Михальчина Слобода.

На Харьковском направлении противник ведет оборонительные действия. Из артиллерии, танков и РСЗО был обстрелян район Харькова и других населенных пунктов. У Петровки был нанесен авиаудар, а у Дементиевки войска РФ пытались вести штурм, но его уверенно откинули назад.

В направлении Славянска рашисты совершали огневое влияние из артиллерии. Около Богородичного во время очередной попытки противника провести наступления ВСУ нанесли ему потери и отбросили назад.

На Краматорском направлении из стволовой артиллерии из артиллерии были обстреляны районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаревки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Роздолевки. В направлении Верхнекаменского войска РФ вели наступление, имеют частичный успех.

На Бахмутском направлении из артиллерии и минометов был обстрелян район Бахмута, Опытного, Владимировки, Вершины, Покровского, Берестово, Ивано-Дарьевки, Торецка, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорка. У Вершины и Угледарской ТЭС был зафиксирован авиаудар.

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Российские захватчики пытаются наступать в районе Веселой Долины и Спорного, боевые действия продолжаются.

На Запорожском, Авдеевском и Новопавловском направлениях вдоль всей линии соприкосновения зафиксированы обстрелы из минометов, танков и артиллерии. У Авдеевки, Васильевки, Новоселовки, Новомихайловки и Веселого зафиксированы авиаудары.

На Южнобужском направлении рашисты бросили силы на недопущение освобождения украинских территорий и продвижения ВСУ. Также они вели обстрелы.

В свою очередь украинская авиация и артиллеристы продолжают бить врага, уничтожать скопления российской живой силы, военной техники и складам с боеприпасами.

Напомним, что в это же время диктатор Владимир Путин продолжает выдумывать для россиян, якобы "ничего всерьез не начинал" в Украине.

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