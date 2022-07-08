В разведке Британии назвали следующую цель наступления войск РФ

Оккупанты пытаются продвигаться к Славянску-Краматорску.

В разведке Великобритании назвали следующую вероятную цель наступления российский войск на Донбассе. Это может быть Северск. Город находится в 8 км к западу от нынешней линии фронта. Эту информацию публикует британское Минобороны на своей странице в Twitter.

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Так, разведчики установили, что рашисты решили приостановить пополнение запасов перед началом новых наступлений на территории Донецкой области.

В сводке отмечается, что есть реальная вероятность, что новой тактической целью РФ будет Северск, так как оккупационные силы пытаются продвинуться к самой вероятной оперативной цели. Последней является городской район Славянск-Краматорск.

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Как бы то ни было, ВСУ продолжают постепенно продвигаться на юго-западной части Херсона, подчеркивают британские эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании готовят больше тысячи украинских военнослужащих.

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